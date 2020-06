Mercato concurrent OM : Le LOSC gourmand pour Osimhen? Le joueur aussi ?

Le mercato n’a pas encore commencé (la date n’est pas encore connue), mais de premières rumeurs transferts sont déjà présentes. FCMarseille vous propose toute l’actu de l’OM mais aussi les infos des concurrents du club olympien. Lille veut encore réaliser une grosse opération avec Victor Osimhen.

Après avoir vendu Nicolas Pépé pour 80M€ à Arsenal l’été dernier, le LOSC aimerait bien s’offrir un jackpot avec son attaquant Victor Osimhen. L’attaquant nigérian est dans le viseur de Naples, mais les dirigeants nordistes se montrent gourmand.

Selon le journaliste de Transfermarkt Nicolo Schira, le LOSC espère obtenir un montant de 80M€, alors que le montant de 60M€ était évoqué. De plus, le joueur espère un contrat long avec un énorme salaire. En effet, selon le journaliste, Victor Osimhen aimerait signer pour 5 ans et un salaire net de 4M€, soit 333000€ net par mois…

De son côté l’OM doit vendre pour 60M€ rien que pour combler les dettes…

#Lille ask €60M to sell Victor #Oshimen. #Napoli are really interested in him. The nigerian striker wants 5-years contract with a wages of €4M a year. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 3, 2020