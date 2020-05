Mercato concurrent OM : Le LOSC vers une première grosse vente ?

L’OM n’est pas le seul club qui va devoir vendre des joueurs cet été. Le LOSC est aussi dans cette optique, comme lors de chauqe mercato, et aurait déjà une belle ouverture pour sa tête de gondole…

Victor Osimhen a réalisé une sacrée saison. Avec 17 buts en 35 rencontres, l’attaquant de 21 ans s’est vite imposé en Ligue 1. Alors que de gros chiffres ont été évoqués avec un transfert en Premier League, le nigérian pourrait rejoindre l’Italie.

Selon Sport Mediaset, Victor Osimhen aurait déjà trouvé un accord de principe avec le Napoli. Le média italien évoque un montant minimum de 55M€. Pour rappel, le LOSC avait déboursé 12M€ pour s’offrir le buteur l’été dernier en provenance du championnat belge, et plus précisément du RSC Charleroi.

Lille n’est pas le seul club français dans ce cas. L’OM pourrait être contraint de laisser filer plusieurs de ses meilleurs éléments pour équilibrer ses comptes. Duje Caleta Car et/ou Morgan Sanson seront sur le marché. Même si André Villas Boas semble avoir reçu des garanties sur le non démantèlement de son effectif, la direction a besoin d’argent…

Napoli have already agreed personal terms with Victor Osimhen. @footmercato, @telefoot_TF1 and @Sport_Mediaset claim Osimhen has made Napoli his primary objective and agreed personal terms with director of sport Giuntoli. The realistic price-tag is €55m. (@footballitalia) pic.twitter.com/7cXcYjuA9K

