Mercato Concurrent OM : Le Napoli propose deux joueurs au LOSC !

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif. Le mercato du club olympien reste timide, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transferts des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Alors que le Napoli s’apprête a réaliser une opération à plus de 100 millions d’euros pour deux joueurs du LOSC. Le club italien aurait également proposé deux joueurs au club nordiste…

Le Napoli serait sur le point de s’offrir deux joueurs du LOSC, Gabriel (22 ans) et Osimhen (21 ans). Une opération qui pourrait atteindre 100 millions d’euros. L’officialisation ne devrait pas tarder…

Naples voudrait faire baisser le prix

Quelques détails seraient à régler pour le transfert du défenseur central brésilien. Mais avant cela, Aurelio De Laurentiis voudrait faire baisser le montant du transfert global des deux joueurs. Le club italien aurait proposé Faouzi Ghoulam (29 ans) et Adam Ounas (23 ans) au LOSC. Mais les deux internationaux algériens pourraient ne pas satisfaire le board du LOSC. Faouzi Ghoulam n’a pas participé à une seule rencontre cette saison due à ces blessures à répétition. Pour Adam Ounas, l’attaquant était prêté à l’OGC Nice cette saison. Il a participé à 16 matchs de championnat pour 2 buts et 4 passes décisives et n’a pas été conservé…