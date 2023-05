Mercato Concurrent OM : Le PSG accélère pour réaliser un très gros !

Le PSG s’est imposé ce week-end en Ligue 1 et se reproche un peu plus du titre de champion. Les dirigeants parisiens cherchent toutefois déjà un successeur à Christophe Galtier annoncé sur le départ. Ils espèrent pouvoir réaliser un très gros coup !

En s’imposant face à Troyes (1-3), le PSG se rapproche du titre en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier comptent désormais 6 et 8 points d’avance sur Lens et l’OM à quatre journées de la fin du championnat.

L’avenir du marseillais Christophe Galtier semble plus que jamais incertain. Le Paris Saint-Germain cherche un nouvel entraîneur depuis plusieurs semaines. Selon les informations de RMC Sport, le club francilien aurait pris contact avec un certain José Mourinho. Luis Campos a échangé avec l’agent de l’actuel coach de l’AS Roma pour évoquer une possible arrivée cet été. L’ancien technicien de Chelsea et du Real Madrid est intéressé par le PSG.

On fera un bilan, l’objectif est d’aller chercher le titre — Galtier

Au terme de la victoire face à Troyes Christophe Galtier a évoqué son avenir au PSG : « La première chose que je veux dire, c’est que je suis très heureux d’être l’entraîneur du PSG. Croyez-moi. Je sais que c’est difficile. Je n’aurais jamais imaginé qu’on ait une deuxième partie de championnat aussi difficile, avec beaucoup de blessures. On fera un bilan, l’objectif est d’aller chercher le titre », a-t-il ainsi confié au micro de Prime Video.

