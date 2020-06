Mercato concurrent OM : Le PSG prêt a tenter sa chance pour cette valeur sûre du LOSC ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Chaque été, le LOSC réalise une ou deux grosses ventes. Pour le mercato à venir, les deux têtes de gondole se nomment Victor Osimhen et Gabriel. Suite à l’annonce du départ de Thiago Silva, Le Paris Saint-Germain aurait coché le nom du défenseur brésilien…

Le PSG et plus précisément Leonardo a décidé d’apporter du changement dans son effectif. Exit les joueurs en fin de contrant : Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Thiago Silva. Le directeur sportif s’activerait donc en coulisses afin de chercher des remplaçants, notamment en défense centrale où en plus de son capitaine brésilien, le club parisien pourrait voir filer le jeune Tanguy Kouassi.. Selon le 10 Sport, Gabriel est une cible de Leonardo. Cependant, le PSG est en retard sur la concurrence…

En effet, le Napoli ou encore d’Everton ont commencé des discussions, comme l’a expliqué l’agent de Garbriel, Fernando Garcia au média Areanapoli.

Le Napoli en avance sur le PSG ?