Mercato concurrent OM : le PSG tient sa première recrue à 60M€ !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce agité. Celui du PSG le sera également avec un très probable changement d’entraîneur et un effectif largement remanié. Un première recrue importante est déjà annoncée du côté de Paris.

Le mercato estival ouvrira ses portes le 10 juin prochain et celui-ci s’annonce une nouvelle fois très agité que ce soit à l’OM ou chez son rival le Paris Saint Germain. Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du PSG, le milieu de terrain du Sporting Manuel Ugarte devrait ainsi s’engager avec le club de la capitale. Ce dernier était également courtisé par Chelsea mais le club londonien s’est retiré des négociations.

Breaking: Chelsea are pulling out of the Manuel Ugarte race, PSG are now in the lead to sign the player! 🚨🔵🇺🇾 #CFC

Player was open to Chelsea move — but PSG have offered more and Chelsea are not willing to pay well above what they consider Ugarte’s “market rate”. pic.twitter.com/XYaSuSgoAY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023