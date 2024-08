Mercato concurrent OM : Lens a déjà trouvé le remplaçant de Wahi?

Le RC Lens déjà en quête du remplaçant d’Elye Wahi. En effet le buteur français se rapproche fortement de l’OM. Les nordistes s’activent donc sur la piste M’Bala Nzola, attaquant de la Fiorentina.

Avec la forte volonté d’Elye Wahi de signer à l’OM, les Lensois se sont activés pour trouver son remplaçant au plus vite. Les sangs et or travaillent sur le dossier M’Bala Nzola, attaquant de la Fiorentina comme successeur au buteur français. Auteur de 7 buts et 4 passe décisives, l’attaquant angolais devrait arriver sous la forme d’un prêt, des discussions sont engagés entre les différentes parties.

🚨#RCL 🔴🟡

▶️confirmation que c’est très très chaud pour l’attaquant angolais M’Bala Nzola au RC Lens

▶️discussions en cours pour un prêt avec la Fiorentina

(👋@Glongari) https://t.co/0bbPAC3Ufb pic.twitter.com/Ld7vAO25GU — Sébastien Denis (@sebnonda) August 7, 2024

Wahi d’accord avec l’OM

Après avoir exploré la piste très onéreuse Nketiah. Les Marseillais ont décidé de foncer sur le buteur Lensois Elye Wahi. Selon les informations du journal l’Equipe, l ‘OM a transmis une offre de 20 millions d’euros (hors bonus) à Lens pour son attaquant Elye Wahi. Le joueur souhaite rejoindre Marseille et s’est déjà mis d’accord contractuellement avec le club olympien. Les discussions se poursuivent avec le RCL.

🚨🚨L’OM travaille actuellement sur les signatures d’Elye Wahi 🇫🇷 et Youssoufa Moukoko 🇩🇪 !!!!! 👉 Les deux opérations sont indépendantes, l’intention du club est donc de les réunir en attaque !!!! 👀 Optimisme du côté du club, pour clôturer les deux opérations !!!! 🗞️… pic.twitter.com/wmVBA8JiLD — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) August 6, 2024

Moukoko en plus de Wahi

Le bord olympien travaille en parallèle sur un autre dossier en attaque, celui du jeune Youssoufa Moukoko (19 ans). Comme l’indique le journaliste Andrés Onrubia Ramos, les deux opérations sont indépendantes. L’intention de l’OM est donc de réunir en attaque Wahi et Moukoko. « Les dirigeants sont optimistes pour clôturer ces deux opérations. » indique-t-il sur son compte Twitter.

Además del fichaje de Gerónimo Rulli, el OM trabaja actualmente en los fichajes de Elye Wahi y Youssoufa Moukoko. Ambas operaciones son independientes, por lo que la intención del club es juntarles en ataque. Optimismo para cerrar las dos operaciones. pic.twitter.com/dzqTXi3hVm — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) August 6, 2024

