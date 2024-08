Mercato concurrent OM : Lens cherche le remplaçant de Wahi en Premier League…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Avec l’officialisation imminente d’Elye Wahi à l’OM, Lens doit s’activer pour trouver son remplaçant avant le début du championnat.

Avec le très prochain départ d’Elye Wahi à l’Olympique de Marseille, Lens doit se dépêcher de trouver son remplaçant avant la première journée de Ligue 1. Les Nordistes sont parties au renseignement concernant Sekou Mara. Auteur de 4 buts en 50 matchs avec Southampton, l’ancien bordelais veut prendre le temps de réflexion nécessaire sur un éventuel retour en Ligue 1. Southampton est ouvert à un départ mais seulement sous la forme d’un prêt, Strasbourg s’est également positionné sur le dossier.

C’est fait d’après Fabrizio Romano ! L’OM et le RC Lens ont trouvé un accord pour Elye Wahi. L’attaquant débarque à Marseille et devrait rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi dans les prochains jours ! Il est arrivé à Marignane ce lundi soir, photographié par les supporters.

