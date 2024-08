Mercato OM : Elye Wahi est arrivé à Marseille !

Après que les trois parties aient trouvé un accord, Elye Wahi débarque à Marseille. Il est arrivé à Marignane ce lundi soir, photographié par les supporters.

Elye Wahi bien accueilli par les supporters marseillais ce lundi soir. L’attaquant du RC Lens est arrivé à Marignane aux alentours de 22h et une photo avec Thierry Mode a été prise et partagée sur les réseaux sociaux.

C’est fait d’après Fabrizio Romano ! L’OM et le RC Lens ont trouvé un accord pour Elye Wahi. L’attaquant va rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi dans les prochains jours !

🚨🔵⚪️ Eyle Wahi to Olympique Marseille, here we go! Deal in place for €25m fixed fee plus €5m add-ons.

RC Lens will also have 15% sell-on clause.

Five year deal agreed, Wahi made efforts to accept OM project presented by Longoria, Benatia, de Zerbi.

⛔️ Nketiah deal, OFF. pic.twitter.com/GkwxGpP1I6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024