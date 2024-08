Mercato concurrent OM : Lens s’offre un ailier de Championship !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lens continue de pousser pour renforcer son effectif, notamment le secteur offensif. Les Lensois souhaitent s’offrir Anass Zarouy, l’ailier gauche de Burnley.

Le RC Lens continue de s’activer pendant ce mercato d’été. Ces derniers jours, les Lensois ont redoublé d’efforts sur le marché des offensifs, notamment après le départ d’Elye Wahi à l’OM. L’avant-centre M’Bala Nzola est déjà arrivé en provenance de la Fiorentina, mais Will Still souhaite également un ailier pour renforcer l’attaque. Selon les informations de Foot Mercato, les Sang et Or vont s’offrir Anass Zarouy (24 ans ) pour 9M€ bonus compris. Un accord a été trouvé avec l’ailier gauche de Burnley pour un contrat de 5 ans.

🚨#RCL 🔴🟡

🆕Accord trouvé entre le RC Lens et Burnley pour Anas Zaroury🇲🇦

💰 Transfert de 9M€ bonus compris

▶️Contrat de 5 ans

W @Santi_J_FM https://t.co/0bbPAC4s4J pic.twitter.com/FL64rVx90b — Sébastien Denis (@sebnonda) August 21, 2024

A lire aussi : Mercato OM : Pau Lopez s’explique sur les raisons de son départ !

A lire aussi : Mercato OM : le coup de pression de la direction, accord trouvé pour Rowe, et la priorité de Benatia en attaque ! Les 3 infos OM de ce mardi 20 août 2024