Mercato OM : le coup de pression de la direction, accord trouvé pour Rowe, et la priorité de Benatia en attaque ! Les 3 infos OM de ce mardi 20 août 2024

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce mercredi 21 août 2024, nous évoquons le coup de pression des dirigeants sur les indésirables, l’accord trouvé avec Jonathan Rowe et la négociation avec Everton pour Maupay.

Le mercato de l’OM va encore être très animé dans les prochains jours. Les dirigeants veulent toujours renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, mais doivent aussi vendre les joueurs qui n’entrent pas dans les plans de l’entraîneur italien.

Parmi les indésirables présents dans le fameux « loft », certains ont repoussé plusieurs offres, ce qui a eu le don d’agacer la direction phocéenne : « Si personne ne voulait d’eux, on pourrait comprendre et être indulgent… Mais là, ils ne facilitent rien. Jouer au foot n’est visiblement pas leur priorité. Nous avons pris des risques en recrutant, maintenant, nous devons récupérer de l’argent. Certes, ils sont dans leur droit, mais ils portent préjudice au club », a ainsi déclaré un dirigeant de l’OM dans les colonnes de La Provence.

D’après le quotidien régional, la direction du club a fait savoir qu’elle envisage en aucun cas de résilier les contrats des « lofteurs » et que ces derniers ne porteront plus jamais le maillot de l’OM s’ils restaient après le 31 août, date de clôture du marché des transferts estival. Un coup de pression supplémentaire pour tenter d’accélérer les départs.

A lire aussi : OM : un ancien président marseillais veut prendre la place de Labrune !

A la recherche d’un ailier gauche, l’OM a fait de Jonathan Rowe sa priorité. L’attaquant de Norwich est motivé à l’idée de rejoindre Marseille. Selon les dernières informations de La Provence, un accord a été trouvé entre l’international espoir anglais et Marseille au sujet de son futur contrat. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs et d’après journal l’Equipe, les dirigeants olympiens sont confiants et espèrent une finalisation dans les prochains jours. Le montant du transfert pourrait être de l’ordre de 15 millions d’euros.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent new bid to Norwich for Jonathan Rowe as top target since July.

Negotiations are advancing as Rowe told clearly to Norwich that he wants to play for OM.

Total proposal now worth over £13m, as @JPercyTelegraph reports. pic.twitter.com/qk2XZATBGY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024