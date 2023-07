Mercato concurrent OM : Lens va toucher le jackpot avec ce départ !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Selon les informations de FootMercato aujourd’hui, le RB Leipzig a formulé une nouvelle offre à Lens pour Loïs Openda d’un montant de 43M€+bonus.

C’est prévu depuis un moment, Lens va profiter de sa saison tonitruante (21 buts) pour tirer le plus gros pactole possible de Loïs Openda. Le joueur est très proche du RB Leipzig depuis des semaines mais le club nordiste se montre intransigeant et réclame 50 millions d’euros pour son avant-centre phare. Le directeur général du club Arnaud Pouille avait annoncé ce lundi en conférence de presse avoir rejeté une troisième offre du club saxon et c’est maintenant une nouvelle proposition qui serait sur la table d’un montant de 43M€ avec des bonus selon FootMercato.

🚨EXCL: 🔴🟡🇧🇪 #Ligue1 | ◉ Leipzig a formulé une 4ème offre pour Loïs Openda avoisinant les 43M€ + bonus. ◉ Les positions se sont rapprochées et une issue favorable est espérée cette semaine. ◉ Openda a déjà un accord avec Leipzig portant sur un contrat de 5 ans. W… pic.twitter.com/Hr4IKR2RB6 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 5, 2023

Lens d’accord à moins de 50M€ ?

Si la situation d’Openda avait fait grincer des dents à Lens ces dernières semaines, les positions se seraient rapprochées et une issue favorable est attendue. L’attaquant belge avait clairement exprimé son intérêt pour le troisième de Bundesliga en conférence de presse, ce qui n’avait pas manqué d’agacer sa direction.

Aujourd’hui tout pourrait rentrer dans l’ordre et le joueur formé à Bruges jouera probablement en Allemagne la saison prochaine. D’ailleurs il serait déjà d’accord depuis un moment avec Leipzig sur les termes d’un contrat de 5 ans. Reste maintenant à savoir si Lens acceptera cette offre ou poussera pour avoir ses 50 millions.