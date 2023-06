Mercato concurrents OM : Openda met la pression sur Lens !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’OM en Ligue 1 (Lyon, PSG, Stade Rennais, RC Lens, AS Monaco…). En contact avec le RB Leipzig, Loïs Openda a pris la parole et il veut pousser pour quitter Lens. L’attaquant belge a clairement exprimer sa volonté de rejoindre le club allemand en conférence de presse.

Openda a crevé l’écran cette saison à Lens et avec 21 buts en championnat, nul ne doutait que le supersonique attaquant belge serait très courtisé au mercato. Depuis plusieurs jours, le joueur de 23 ans est annoncé proche de Leipzig, qui aurait formulé une offre de 30 million d’euros. Le club allemand, 3ème de Bundesliga cette saison, va perdre Christopher Nkunku et pourrait s’offrir un talent au profil parfait pour son système, un attaquant très rapide, avaleur d’espaces et qui plante. Selon FootMercato, le RC Lens bloquerait le transfert de son buteur, ce qui provoquerait sa son mécontentement.

🚨EXCL : #Ligue1 #Mercato #RCLens

▪️ Loïs Openda veut absolument rejoindre Leipzig

▪️ Lens bloque le joueur et refuse de discuter avec le club 🇩🇪 pour 30 M€

▪️ l’attaquant 🇧🇪 n’est pas content et force pour rejoindre Leipzig qui est au taquet de l’offrehttps://t.co/knxjJNi8kl — Sébastien Denis (@sebnonda) June 15, 2023

« Aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau »

Openda, actuellement en sélection belge pour jouer les qualifications à l’Euro 2024, s’est exprimé en conférence de presse sur un possible transfert vers Leipzig. Il s’est montré clair sur son avenir : « Je suis content et j’ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l’ambition. J’ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible. »

Le natif de Liège se sait courtisé et n’a pas caché son envie de rejoindre l’équipe entrainée par Marco Rose : « Leipzig ça peut être un bon club qui va m’aider à franchir une étape. Chaque année, l’équipe joue la Ligue des Champions et joue le titre en championnat »

Rien de fait pour le moment mais il semblerait bien que le futur d’Openda se conjugue en allemand, d’ailleurs le RC Lens cherche déjà son remplaçant.