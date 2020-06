Mercato concurrent OM : Lille proche de prendre un gros chèque, Rennes s’active sur le successeur de Niang, Lyon à deux doigts de perdre un joueur…

Mercato concurrent OM : En vue d’un départ de M’Baye Niang, Rennes se positionne sur un buteur du FC Porto?

Pour contrer un très probable départ d’M’Baye Niang, le Stade Rennais pisterait plusieurs attaquants. Un média portugais affirme que Vincent Aboubakar serait dans cette short-list.

Depuis plusieurs semaines, M’Baye Niang fait les yeux doux à l’Olympique de Marseille. L’attaquant qui appartient au Stade Rennais souhaiterait s’engager avec l’OM lors du prochain mercato. En cas de départ de son buteur, le club breton aurait commencé à pister des joueurs.

L’ASSE et Rennes foncent sur Aboubakar?

Selon les informations de A Bola, l’ASSE et le Stade Rennais serait intéressé par un ancien joueur de Ligue 1 : Vincent Aboubakar. L’actuel joueur du FC Porto ne semble pas entrer dans les plans du coach Conceição qui préfère le profil de Moussa Marega. Quelque peu embêté par les blessures, le Camerounais pourrait avoir un bon de sortie dès cet été.

Besiktas, club où il a été prêté en 2016/17 serait également intéressé par sa venue. La concurrence sera donc rude pour les deux clubs de Ligue 1 qui verrait d’un bon oeil le retour de cet ancien du championnat français.

La rumeur Vincent #Aboubakar est de retour ! @FCPorto a mis son attaquant sur la liste des transferts et de nombreux concurrents se bousculent dont #Besiktas, #Rennes et.. l’#ASSE. L’ancien Lorientais, souvent relégué sur le banc, souhaite trouver du temps de jeu. (via @abolapt) pic.twitter.com/lXyIhjmlSH — Vert & Blanc (@VertEtBIanc) June 19, 2020

Mercato concurrent OM : Lyon, à deux doigts de perdre l’un de ses défenseurs?

Selon le média Le Progrès, Rafael, latéral droit lyonnais, aimerait quitter le club dès le mercato d’été… Le Brésilien souhaiterait retourner dans son pays pour évoluer à Fluminense.

Lyon risque d’être actif sur le prochain mercato. Jean-Michel Aulas l’avait récemment expliqué, la crise du coronavirus n’a pas grandement impacté les finances du club qui pourrait encore se renforcer cet été.

Rafael veut retourner à Fluminense?

Avec l’officialisation des arrivées de Kadewere et Toko Ekambi, l’équipe coachée par Rudi Garcia est déjà étoffée côté offensif. En défense, c’est plus compliqué. Depuis quelques semaines, plusieurs rumeurs et informations évoquent les noms de Diego Godin et Mamadou Sakho. Pour l’Uruguayen, il a clairement fait savoir qu’un transfert à Lyon ne l’intéressait pas…

Mais Lyon pourrait faire face à un départ non désiré. En effet, selon les informations du Progrès, Rafael, le latéral droit brésilien souhaiterait quitter le club dès cet été. L’ancien joueur de Manchester United aurait envie de retourner dans son pays natal, plus précisément dans l’un de ses anciens clubs : Fluminense. Le frère de Fabio qui évolue à Nantes aurait évoqué cette possibilité à son président, Jean-Michel Aulas… Avec Léo Dubois et Kenny Tete à ce poste, Lyon pourrait laisser filer le joueur…

Mercato concurrent OM : Un chèque de 100 millions d’euros à venir pour le LOSC?

Principal concurrent de l’OM cette saison avec le Stade Rennais, le LOSC n’est pas loin de réussir son coup… En quelques mois, deux joueurs de l’effectif pourraient déjà quitter le club pour près de 100 millions d’euros.

Depuis quelques jours, le départ de Gabriel semble inévitable. En Italie, on annonce un accord entre le LOSC et le Napoli pour le transfert du défenseur brésilien. Une somme de 20 millions d’euros est évoquée afin de boucler son arrivée.

Osimhen et Gabriel vers Naples?

Côté attaque, les Dogues pourraient perdre un autre joueur. En effet, Victor Osimhen serait sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Plusieurs médias transalpins affirment que le Napoli est également intéressé par le buteur nigérian. Dans le Nord, il paraît peu probable de laisser filer l’attaquant pour moins de 80 millions d’euros après l’intérêt assumé de beaucoup de clubs européens.

Si ces deux dossiers se bouclent, le LOSC pourrait récupérer un chèque de 100 millions d’euros en provenance du Napoli. Une belle somme qui viendrait remplir les caisses de Gérard Lopez mais amoindrirait grandement l’effectif de Christophe Galtier. Le natif de Marseille a d’ailleurs évoqué la structure du projet lillois et a expliqué qu’il ne voulait pas les voir partir mais fait confiance à Luis Campos pour lui trouver des remplaçants.