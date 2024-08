Mercato concurrent OM : les deux recrues visées par Lille après sa qualification en LDC !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). A 48h d’une fin de mercato, et après sa première défaite de la saison. Le LOSC a besoin de renfort pour s’aligner sur deux compétitions.

Les Lillois ont eu du mal mercredi soir sur la pelouse du Salvia Prague, défait 2-1, le LOSC arrache tout de même leur qualification en ligue des champions. La concentration est désormais tournée vers ce week-end et la réception du Paris Saint-Germain, mais avant ça priorité au mercato. A 48h de sa fin, des renforts sont réclamés et en après-match, Bruno Génésio semblait s’attendre à en recevoir : « On connaît les exigences de la Champions League et on sait qu’on laisse des forces en cours de route. On a un match contre Paris qui arrive déjà, et c’est sûr qu’avec cette nouvelle formule, en plus, il va falloir avoir les forces nécessaires pour jouer toutes les compétitions à la fois ».

LOSC : Un latéral gauche et un joueur offensif recherchés

Ces renforts, les Lillois en ont besoin dans deux secteurs, au poste de latéral gauche depuis la blessure d’Ismaily. Mais également dans le secteur offensif, même si le président lillois rejette la piste André Ayew. « On n’a pas de contact avec André Ayew aujourd’hui et s’il y en a, c’est que quelqu’un les fait dans mon dos et je ne suis pas au courant », concluait ainsi Olivier Létang.

A lire aussi : Mercato concurrents OM : coup de théâtre dans le dossier Cherki ?

A lire aussi : OM : On en sait plus concernant la blessure de Balerdi !