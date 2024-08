Mercato concurrents OM : coup de théâtre dans le dossier Cherki ?

Selon L’Équipe, Rayan Cherki pourrait bien prolonger avec l’Olympique Lyonnais. Le milieu offensif n’a pas trouvé de point de chute après avoir été placé dans le « loft ». L’OL est donc en mauvaise posture concernant la somme promise à la D.N.C.G.

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais avait promis à la D.N.C.G (direction nationale du contrôle de gestion) de transférer à hauteur de 100 millions d’euros. À moins de 5 jours de la fin du mercato estival, les dirigeants du club rhodanien n’ont toujours pas dépassé les 35 millions. Le transfert de Rayan Cherki au PSG ou à Fulham aurait pu faire monter la somme totale des ventes lyonnaises à 50 millions d’euros.

Cherki finalement prolongé ?

Face à l’impasse dans laquelle il se trouve, Rayan Cherki pourrait accepter de prolonger à l’OL pour réintégrer l’équipe https://t.co/pylDDPJUT6 pic.twitter.com/mIX788aKIS — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 28, 2024

L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain avaient trouvé un accord de 15 millions d’euros pour le transfert de Rayan Cherki. Ce dernier s’était finalement rétracté, en faveur d’un autre prétendant : le Borussia Dormund. Le club de la Ruhr n’a finalement pas fait d’offre, laissant le joueur franco-algérien dans le « loft ». Plus récemment, Cherki a dit « non » à Fulham. Les dirigeants du club londonien ont pourtant proposé à l’OL une offre plus avantageuse que celle du PSG : 15 millions d’euros + 5 millions de bonus.

La situation de l’OL

La prolongation de Rayan Cherki est une vraie mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien doit toujours transférer à hauteur de 100 millions d’euros pour respecter la promesse faite à la direction nationale du contrôle de gestion. La somme restante aurait pu être de 50 millions après le transfert du milieu offensif. Le natif de Lyon est donc dans une impasse et l’OL doit toujours 65 millions d’euros à la D.N.C.G.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Les 3 options de Mbemba…

À LIRE AUSSI : Mercato : Jonathan Rowe ne veut pas refaire les mêmes erreurs que Ndiaye !