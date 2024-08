Mercato concurrent OM : l’OL vise un attaquant de l’Ajax, les deux recrues visées par Lille, et l’Accord Lens/ Sunderland pour Salid Abdul Samed

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récap’ du jour !

Qui pour remplacer Nuamah ?

Après avoir marqué 3 buts en 28 matchs la saison dernière, Ernest Nuamah est probablement la prochaine vente de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant est sur le point de rejoindre Everton, un club que souhaite racheter John Textor, principal actionnaire de l’OL. Pour tenir la promesse faite à la direction nationale du contrôle de gestion, les dirigeants lyonnais n’ont pas d’autres choix que de vendre. Selon le journal L’Équipe, le club rhodanien envisage de récupérer 30 millions d’euros pour le joueur ghanéen. Toujours selon L’Équipe, l’Olympique Lyonnais a choisi Carlos Forbs pour remplacer Ernest Nuamah. L’attaquant de l’Ajax Amsterdam a marqué 2 buts en 20 matchs, soit des statistiques similaires à celles de l’international ghanéen. Il avait fait sensation l’été dernier, face à l’Olympique de Marseille, lors des phases de groupe de la Ligue Europa. Il avait été buteur et passeur décisif au cours de ce match nul (3-3). L’OL aurait déjà formulé une première offre écrite aux dirigeants du club néerlandais. Le montant n’a pour l’instant pas été révélé. Les Gones n’ont plus que 2 jours pour vendre des joueurs et atteindre les 100 millions d’euros de transferts.

Lille rejette André Ayew !

Les Lillois ont eu du mal mercredi soir sur la pelouse du Salvia Prague, défait 2-1, le LOSC arrache tout de même leur qualification en ligue des champions. La concentration est désormais tournée vers ce week-end et la réception du Paris Saint-Germain, mais avant ça priorité au mercato. A 48h de sa fin, des renforts sont réclamés et en après-match, Bruno Génésio semblait s’attendre à en recevoir : « On connaît les exigences de la Champions League et on sait qu’on laisse des forces en cours de route. On a un match contre Paris qui arrive déjà, et c’est sûr qu’avec cette nouvelle formule, en plus, il va falloir avoir les forces nécessaires pour jouer toutes les compétitions à la fois ».

Ces renforts, les Lillois en ont besoin dans deux secteurs, au poste de latéral gauche depuis la blessure d’Ismaily. Mais également dans le secteur offensif, même si le président lillois rejette la piste André Ayew. « On n’a pas de contact avec André Ayew aujourd’hui et s’il y en a, c’est que quelqu’un les fait dans mon dos et je ne suis pas au courant », concluait ainsi Olivier Létang.

Salis Abdul Samed quitte Lens !

Salis Abdul Samed devrait bien quitter Lens cet été, après deux passés dans le club du Nord de la France. Désigné indésirable depuis un bon moment, le milieu de terrain va s’engager avec Sunderland sous la forme d’un prêt sans option d’achat selon Foot Mercato. Visite médicale prévue dans les prochaines heures pour le Sang-et-Or, qui va tenter de se relancer en D2 anglaise.

