Mercato concurrent OM : encore un coup surprenant de Textor avec Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’OL est en crise, et les Lyonnais doivent vendre. A 3 jours de la fin du mercato, le club rhodanien doit encore récolter 60 millions d’euros pour passer la DNCG, alors que les opérations douteuses se multiplient.

De nouveau en période de crise, l’Olympique Lyonnais doit absolument trouver des points de chute pour ses lofteurs… mais pas que. L’OL doit encore vendre pour 60 millions d’euros, afin d’atteindre les 100 millions d’euros promis à la DNCG, et ce à 3 jours de la fin du mercato. John Textor l’a dit tout le monde est à vendre, y compris ceux arrivée il y a 6 mois en janvier. Comme Orel Mangala, signé pour environ 25 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest après un prêt payant de 11,7M€ et qui devrait vite retourner en Angleterre.

Selon l’Equipe, le milieu belge est en partance pour Everton en prêt avec option d’achat de 40 millions, une somme assez étrange pour un joueur dont le prix a doublé alors que les performances ont été compliquées à Lyon. Et vers quel club se fait le prêt ? Everton, une équipe que souhaite racheter Textor, qui a déjà acheté Jack O’Brien pour 20 millions d’euros. Des opérations totalement légales mais qui posent tout de même des questions…

Mangala prêté à Everton avec OA de 40M€ ??

En difficulté depuis son arrivée à Lyon, le milieu de terrain belge Orel Mangala devrait être prêté à Everton que John Textor cherche à racheter https://t.co/2nCYmrC6KY pic.twitter.com/5mjZafFPRI — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 27, 2024

Ces trois joueurs formés au club sacrifiés par l’OL ?

L’OL est retombé dans ses travers, avec deux défaites consécutives face à Rennes et Monaco, la situation inquiète sur le plan sportif comme financier. A quatre jours de la fin du mercato estival, les Lyonnais ont seulement vendu pour 40 millions d’euros, grâce à Jack O’Brien (Everton), Alvero (Werder Brême) et Sarr (Strasbourg). Bien loin des 100 millions promis à la DNCG. Et avec un groupe de lofteur conséquent, John Textor l’a annoncé tout le monde est à vendre. Les plus gros salaires peinent à trouver un point de chute même si certains ont des touches. Selon Le Progrès, Maxence Caqueret, Rayan Cherki, et Anthony Lopes pourraient rapporter quelques millions à la direction, mais pas sûr que cela suffise à atteindre le quota imposé.

