Mercato concurrent OM : l’organigramme de l’OL explose déjà ?

Le début de saison a été compliqué pour l’Olympique Lyonnais, et cela à cause d’un mercato très mal géré notamment par le directeur sportif. En conséquence David Friio est plus que sur la sellette aujourd’hui et ses semaines à l’OL sont comptées.

Alors que le mercato a été très compliqué du côté de l’Olympique Lyonnais, il y a un dirigeant qui pourrait en faire les frais. Selon Romain Molina, John Textor aurait prévu de virer son directeur sportif, David Friio. Visiblement les olympiques ne lui réussis pas, après des échecs à l’OM, Friio devrait vivre ses dernières semaines à l’OL. « Le faux-départ de Nuamah, c’est le symbole de tout ce qui ne va pas dans la politique sportive de l’OL. Les joueurs partent, ils arrivent, comme Mangala ou Adryelson… Dans la direction sportive, David Friio passe d’ailleurs ses dernières semaines à l’OL. Il serait très étonnant de le voir encore à Lyon cet hiver. Il est plus que sur la sellette. Et ça répond à une certaine logique vu la cacophonie du dernier mercato. Même s’il n’est pas le seul responsable, sachant que son président joue à Football Manager…», a déclaré le journaliste d’investigation.

🆕️ 𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗 𝗙𝗥𝗜𝗜𝗢 𝗩𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗥 ? David Friio serait sur la sellette et passerait sa dernière semaine à l’#OL. [📰 @Romain_Molina / YouTube] pic.twitter.com/fTrhezHZUO — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) September 5, 2024

John Textor veut dégager Friio ?

Il paye les conséquences d’un mercato d’été très mal géré avec une balance des transferts largement dans le négatif (-104 millions d’euros). Puis des indésirables à gros salaire qui n’ont pas trouvé de point de chute (Cherki, Lovren, Lopes, Akouokou). Au lieu de dégraisser la masse salariale, elle a même augmenté avec les arrivés de Veretout, Niakathé ou encore Zaha, ce qui met en péril les Lyonnais en vue du passage devant la DNCG en novembre prochain.

