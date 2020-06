Mercato concurrent OM : Lyon, à deux doigts de perdre l’un de ses défenseurs?

Selon le média Le Progrès, Rafael, latéral droit lyonnais, aimerait quitter le club dès le mercato d’été… Le Brésilien souhaiterait retourner dans son pays pour évoluer à Fluminense.

Lyon risque d’être actif sur le prochain mercato. Jean-Michel Aulas l’avait récemment expliqué, la crise du coronavirus n’a pas grandement impacté les finances du club qui pourrait encore se renforcer cet été.

Rafael veut retourner à Fluminense?

Avec l’officialisation des arrivées de Kadewere et Toko Ekambi, l’équipe coachée par Rudi Garcia est déjà étoffée côté offensif. En défense, c’est plus compliqué. Depuis quelques semaines, plusieurs rumeurs et informations évoquent les noms de Diego Godin et Mamadou Sakho. Pour l’Uruguayen, il a clairement fait savoir qu’un transfert à Lyon ne l’intéressait pas…

Mais Lyon pourrait faire face à un départ non désiré. En effet, selon les informations du Progrès, Rafael, le latéral droit brésilien souhaiterait quitter le club dès cet été. L’ancien joueur de Manchester United aurait envie de retourner dans son pays natal, plus précisément dans l’un de ses anciens clubs : Fluminense. Le frère de Fabio qui évolue à Nantes aurait évoqué cette possibilité à son président, Jean-Michel Aulas… Avec Léo Dubois et Kenny Tete à ce poste, Lyon pourrait laisser filer le joueur…