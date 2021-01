Mercato concurrent OM : Lyon a trouvé remplaçant de Depay en Liga NOS ?

FCMarseille vous propose l’actu mercato des concurrents directs de l’OM. Proche de quitter Lyon cet été, Memphis Depay est finalement resté. L’attaquant néerlandais arrive à la fin de son contrat à l’issue de la saison, les dirigeants lyonnais s’activent pour lui trouver un remplaçant…

L’OL réfléchit sérieusement au remplaçant de Memphis Depay (26 ans) en fin de contrat cet été. Les dirigeants lyonnais cibleraient l’attaquant portugais de Braga, Ricardo Horta (26 ans).

12 millions d’euros pour Horta

Selon les informations de Simone Rovera et Téléfoot, Lyon s’intéresse au profil de Ricardo Horta. En cas de départ surprise cet hiver de Memphis Depay, le Portugais serait le favori afin de le remplacer. Cependant, le club portugais demanderait 12 millions d’euros pour son joueur. Un prêt avec option d’achat est également à l’étude, son cas sera remis sur la table cet été si Depay ne quitte pas le club en ce mercato. L’attaquant de 26 ans a inscrit 9 buts et délivré 6 passes décisives en 22 apparitions, depuis l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Ricardo Horta a défendu les couleurs de Malaga, entre 2014 et 2016 avant d’être prêté à Braga et signer libre dans le club portugais lors de l’été 2017.