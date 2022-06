Mercato : Longoria sur un grand espoir du foot sénégalais !

Après de bonnes performances en UEFA Youth League avec le Dynamo Kiev, Samba Diallo a attiré l’attention de nombreux clubs en Europe. La situation de Samba Diallo est particulière puisqu’il est arrivé au Dynamo Kiev il y a un an en provenance de l’Académie Foot Darou Salam de Dakar. L’ailier gauche a été très bon en Youth League, la Ligue des Champions des jeunes.

Le mercato de l’OM commence à peine et les dirigeants s’intéressent à énormément de joueurs pour renforcer l’ effectif de Sampaoli. L’olympique de Marseille ferait partie de la longue liste des clubs qui pourraient récupérer Samba Diallo, le jeune ailier du Dynamo Kiev.

Un grand espoir du football Sénégalais

A 19 ans, il est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sénégalais, Auteur de 5 buts en 8 matchs de Youth League, Diallo n’est pas passé inaperçu et de nombreux clubs jouant la Ligue des Champions le suivrait. Fort de ses performances et de la situation compliquée en Ukraine, plusieurs clubs auraient l’intention de le recruter, indique le site FootMercato. En effet, Samba Diallo aurait des courtisants en Ligue 1, en Bundesliga, en Serie A mais aussi en Belgique.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’international sénégalais U20 serait ainsi dans le viseur de l’Olympique de Marseille, de Lyon et Monaco en France.

Samba Diallo serait également sur les tablettes du Bayern Munich, l’AC Milan et Anderlecht. Alors que le Dynamo Kiev souhaite logiquement le conserver, la situation actuelle en Ukraine pourrait pousser les dirigeants à revoir leurs plans.

