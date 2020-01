Mercato concurrent OM : Lyon officialise une 4e recrue, ce n’est pas de défenseur voulu par Garcia…

Le mercato se termine dans un peu plus de deux heures, si rien ne devrait bouger du côté de l’OM, Lyon a officialisé une 4e recrue…

Rudi Garcia aurait aimé s’offrir un défenseur central pour la fin de la saison, mais finalement le club n’a pas trouvé l’opportunité d’un prêt. Comme prévu c’est un jeune brésilien, Camilo, qui débarque de Ligue 2 brésilienne…

Camilo Reijers de Oliveira pour un montant de 2 M€

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Camilo Reijers de Oliveira pour un montant de 2 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20 % sur un futur transfert. Le milieu de terrain brésilien a signé un contrat de 4 ans et demi avec l’OL, soit jusqu’au 30 juin. L’Olympique Lyonnais informe, par ailleurs, avoir tenté dans les dernières heures du mercato le recrutement d’un défenseur central supplémentaire en prêt mais toutes les caractéristiques techniques prédéfinies par la cellule de recrutement n’étaient pas réunies. Rudi Garcia, Juninho et Florian Maurice ont décidé collectivement de faire confiance aux deux jeunes joueurs du centre de formation, Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé« . Communiqué officiel de l’OL

