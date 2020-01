OM : Le gros tacle d’Amavi à Garcia : « il y a un fond de jeu » (cette saison)

En grande difficulté la saison dernière et lors du débat de saison, Jordan Amavi a réussi à retrouver son meilleur niveau. André Villas Boas, qui l’a toujours soutenu face aux critiques, n’est de toute évidence pas étranger à son retour en forme.

Au cours d’un entretien accordé à Breaking Foot sur RMC Sport, Jordan Amavi a évoqué le travail d’André Villas-Boas cette saison avec l’OM. Il a taclé au passage son ancien coach Rudi Garcia en expliquant qu’il y avait aujourd’hui un projet de jeu à l’Olympique de Marseille :

« Je pense que l’équipe est meilleure, il y a un fond de jeu, il y a quelque chose, observe le défenseur. Ça fait toute la différence. Après quand ça se passe bien sur le terrain ça se ressent aussi en dehors. C’est vrai qu’au niveau des performances on avait fait une belle saison avec Rudi Garcia (en 2017-2018, ndlr), mais là j’ai l’impression que sur le terrain il y a autre chose. Je ne saurais pas vous expliquer quoi, mais il y a autre chose. Est-ce que c’est le coach qui nous donne la grinta? Peut-être. […] On a mis un projet de jeu en place, et on a les joueurs pour. On produit du jeu, tout le monde est content, et les résultats sont là. » Jordan Amavi – Source RMC Sport