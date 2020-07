Mercato Concurrent OM : Lyon perd un attaquant mais prolonge sa pépite, le LOSC séduit un jeune talent grâce à Luis Campos, un dégraissage à l’OGC Nice…

Aulas laisse filer un attaquant mais prolonge sa pépite ?

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif. Le mercato du club olympien reste timide, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transferts des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Alors que le Stade Rennais serait en passe de boucler le transfert de Martin Terrier. Une pépite lyonnaise devrait prolonger son contrat.

Le transfert de Martin Terrier serait en passe d’être officialisé par le Stade Rennais. L’attaquant va passer sa visite médicale avec le club breton ce lundi matin. Dans le même temps, Lyon devrait prolonger sa pépite Rayan Cherki (16 ans)…

Lyon assure la relève en attaque

Le départ de Martin devrait être officialisé sous peu. Le Français serait alors la première recrue du Stade Rennais. Après passage à la visite médicale un contrat de cinq ans attendrait le joueur. Un second départ pour l’attaque lyonnaise, après Amine Gouiri à Nice, devrait rapporter aux alentours de 12 millions d’euros à Lyon. Rudi Garcia avait déjà évoqué le départ des deux joueurs en conférence de presse. Alors que l’officialisation ne devrait pas tarder, Jean-Michel Aulas serait en passe de prolonger sa véritable pépite.

Selon l’Équipe, Rayan Cherki (16 ans) devrait continuer sa progression au sein de son club formateur. Un accord pourrait rapidement être trouvé entre les deux parties. Le contrat de Cherki se terminant en 2022 devrait être prolongé d’une saison supplémentaire…

Yannis Clementia et Yohann Cardinale, deuxième et troisième gardien de l’OGC Nice ne devraient pas être conservés par le club. Le second auquel il reste un an de contrat a même était invité à aller voir ailleurs par Julien Fournier…

J’ai fait un point avec lui – Julien Fournier

« Il représente bien l’ADN du club. Il a perdu sa place à la régulière, parce qu’il n’y a rien à dire du point de vue sportif, mais aujourd’hui, il est extrêmement impliqué dans le groupe. En décembre, j’ai fait un point avec lui pour lui dire qu’il devait trouver quelque chose, qu’il ne pouvait pas être passé d’avoir joué des tours préliminaires de Ligue des champions à rien. C’est un garçon qui a beaucoup été moqué alors que c’est un superbe coéquipier. Il n’était pas programmé pour faire ce qu’il a fait, et il a été le chercher. Il mérite de trouver un projet qu’il l’amènera à être titulaire. Il mérite mieux. Même s’il quitte le club, il fait partie de ces joueurs qui auront toujours une place à l’OGC Nice ».

Julien Fournier – Source : L’Equipe (06/07/2020)