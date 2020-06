Mercato concurrent OM: Lyon recalé par un joueur, Paris cible un international, et Monaco pourrait perdre un latéral…

Mercato concurrent OM: Un joueur de l’Inter recale Lyon ?

Pisté par Lyon, Diego Godin est sorti du silence concernant son avenir. Le défenseur de l’Inter semble ne pas vouloir quitter l’Italie…

Selon RMC, Lyon est intéressé par la venue de Diego Godin. Mais l’ancien joueur de l’Atletico ne semble pas sur la même longueur d’onde. En effet, il s’est exprimé sur son futur, et ne semble pas intéressé par le projet lyonnais…

L’intention d’aller au bout de mon contrat– Godin

« Depuis que je suis à l’Inter, je me suis toujours senti bien dans le club et avec les supporters. Je n’ai jamais pensé à quitter l’Inter. Je me sens totalement partie prenante du projet et l’équipe est spectaculaire. Mon intention est d’aller au bout de mon contrat et de profiter de cette merveilleuse aventure en Italie et avec le maillot des Nerazzuri » Diego Godin— Source: Le10sport

Mercato concurrent OM: Paris fonce sur un international français !

Originaire de la ville de Marseille, Lucas Hernandez plaît beaucoup à Leornardo qui aimerait le faire venir au PSG…

Selon AS, Lucas Hernandez serait intéressé par une aventure au PSG, en effet il voudrait quitter le Bayern Munich cet été. Le club parisien est très chaud de faire signer le défenseur international français pour compenser le futur départ de Thiago Silva. Mais le club munichois ne serait pas vendeur…

Mercato concurrent OM: Un latéral de Monaco vers Leipzig ?

Le défenseur allemand Benjamin Henrichs qui a signé à Monaco en 2018 devrait quitter la principauté au mercato estival…

Le joueur de 23 ans Benjamin Henrichs ne devrait pas rester à Monaco cet été. Selon Bild, il pourrait retourner dans pays natal en Allemagne où Leipzig est très intéressé par sa venue. Néanmoins, s’il y a départ ce serait sous forme de prêt avec option d’achat selon le média allemand…