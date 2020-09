Mercato concurrent OM : Lyon se sépare d’un joueur !

Ce vendredi, Lyon a officialisé un départ de son effectif sur ses réseaux sociaux : il s’agit du second gardien, Ciprian Tatarusanu.

Arrivé à Lyon il y a peu, Ciprian Tatarusanu n’a pas eu le temps de jeu qu’il désirait. Doublure d’Anthony Lopes, il n’a joué que deux rencontres sous le maillot des Gones.

TATARUSANU RÉCLAMAIT UN TEMPS DE JEU PLUS CONSÉQUENT — LYON

Il a rejoint ce vendredi l’AC Milan contre un chèque de 500 000€. Il retrouve l’Italie et la Serie A après y avoir évolué entre 2014 et 2017 à la Fiorentina. L’international roumain ne part pas à Milan pour être titulaire. Il devrait également être la doublure de Gianluigi Donnarumma mais espère avoir plus de temps de jeu.

« L’OL informe du transfert de Ciprian Tatarusanu au Milan AC pour un montant de 500 000€. Arrivé libre à l’été 2019 en provenance du FC Nantes, le gardien international roumain qui réclamait un temps de jeu plus conséquent a décidé de relever un nouveau défi en Italie »

Lyon – Source : Twitter (11/09)