Mercato concurrents OM : Un autre défenseur quitte Lyon !

Après Fernando Marçal (Wolverhampton) et Rafael (Istanbul Basaksehir) un 3ème défenseur va quitter Lyon en une semaine. Le latéral droit Kenny Tete est actuellement à Londres où il passe sa visite médicale avec Fulham, promu en Premier League. Le départ du joueur a été confirmé par Rudi Garcia en conférence de presse ce jour. L’accord entre l’OL et les Cottagers aurait été conclu pour 3 millions de £.

LE GRAND MÉNAGE VA CONTINUER ?

Et ces 3 départs devraient être les premiers d’une longue série. Lyon a aussi perdu le même jour que Tete le gardien Ciprian Tatarusanu, qui va rejoindre le Milan AC. Les départs de Bertrand Traoré et Youssouf Koné sont espérés par le club, et Lyon peut aussi craindre de perdre Houssem Aouar, Moussa Dembele, Memphis Depay ou Jason Denayer, qui sont très convoités par des top clubs. 2021 sera sans doute l’année d’un nouveau cycle pour le club de Jean-Michel Aulas.