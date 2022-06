Mercato Concurrent OM : Lyon valide un second retour avec contrat long ?

Après 5 saisons passées au Bayern, Tolisso va faire son retour dans son club formateur. L’international français devrait passer sa visite médicale aujourd’hui et signer un contrat de 5 ans avec le club lyonnais.

Comme Lacazette il y a quelques jours, Corentin Tolisso devrait faire son retour gratuitement à Lyon. Selon RMC Sport il devrait effectuer sa visite médicale ce matin et devrait ensuite s’engager jusqu’en 2027, après être arrivé au terme de son contrat au Bayern. Il était pourtant annoncé un peu partout en Europe, mais retrouvera finalement ces anciens coéquipiers Anthony Lopes ou Alexandre Lacazette. Lyon mise sur un joueur qui connait la maison et qui a engrangé pas mal d’expérience avec une Coupe du Monde et une Ligue des Champions lors de son passage au Bayern Munich.

à lire aussi : Mercato OM : Longoria contacte les agents d’un espoir made in Ligue 1 ?

Avant ce revirement de situation, Corentin Tolisso ne semblait pas emballé par un retour à Lyon, lui qui privilégiait une écurie qui joue la Ligue des Champions, en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Mais il a finalement donné son accord à Jean-Michel Aulas mardi. Pour rappel, il avait été acheté 41.5 millions d’euros par le Bayern Munich et revient donc gratuitement, après un passage en demi-teinte marqué notamment par plusieurs blessures. Selon l’Equipe il devait signer un contrat de 5 ans !