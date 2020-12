Mercato concurrent OM : Mbaye Niang (Rennes) fait une annonce concernant le marché de janvier

FCMarseille vous propose l’actualité des concurrents de l’OM. Mbaye Niang, longtemps annoncé à Marseille, était tout proche d’un départ de Rennes pour Saint-Etienne. De retour dans l’équipe de Julien Stephan, et titulaire face à l’Olympique de Marseille, l’attaquant a évoqué son mercato en conférence de presse d’après-match.

Longtemps évoqué du côté de l’Olympique de Marseille, Mbaye Niang a finalent était tout proche de s’engager avec l’AS Saint Etienne dans le cadre d’un prêt avant que l’affaire capote par l’intervention de plusieurs agents… Titulaire face à l’OGC Nice, Mbaye Niang a offert la victoire aux Bretons après 4 matchs sans victoire en championnat. Comme l’annonce L’Equipe dans ses colonnes, ce retour en forme de l’attaquant sénégalais s’expliquerait par un soutien des joueurs du vestiaire du Stade Rennais.

Je suis là pour toute la saison – mbaye niang

« Je suis là pour toute la saison. Je vais essayer d’être prêt le plus rapidement possible pour aider l’équipe. On fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là (d’hiver). Pour moi, un départ est totalement exclu. J’ai la tête au Stade Rennais, je suis bien, je prends du plaisir sur le terrain. Je n’ai aucune raison de me poser la question d’un départ. » Mbaye Niang – Source : Conférence de presse (16/12/2020)