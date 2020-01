Mercato concurrent OM : Monaco accélère et s’offre un jeune de Ligue 2 pour 10M€ !

La fin du mercato hivernal 2020 arrive à grands pas et Monaco a décidé de se réveiller. Alors que du côté de l’OM André Villas Boas espère ne pas avoir de mauvaise surprise d’ici demain soir, l’ASM devrait officialiser une 4e recrue en 2 jours !

Après Youssouf Fofana (21 ans), Aurélien Tchouaméni (19 ans) et Radoslaw Majecki (20 ans) officialisés par Monaco pour plus de 40M€, un autre jeune joueur devrait signer avec le club monégasque. Selon RMC, le jeune Jean Harisson Marcelin devrait signer avec l’ASM ce jeudi. Le défenseur central de 19 ans devrait parapher un contrat de 4 ans et demi. Le montant du transfert serait de 10M€ hors bonus et le joueur d’im97 serait en train de passer la fameuse visite médicale…

Et maintenant le jeune Marcelin pour 10M€…

Marcelin a disputé 16 matches cette saison en Ligue avec Auxerre. Avec cette arrivée Monaco porte son total dépensé cet hiver à 63M€ pour 6 joueurs en comptant le jeune Pavlovic recruté pour 12M€…