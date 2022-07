Mercato Concurrent OM : Monaco demande 50M€ pour un de ses défenseurs !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). L’AS Monaco est expert de la vente et s’est toujours débrouillé pour vendre ses joueurs à des prix hors-normes. Le club monégasque pourrait bien continuer sur sa lancée puisqu’il demande pas moins de 50 millions d’euros pour son défenseur central Benoît Badiashile.

L’international français u21, Benoît Badiashile est pisté par le FC Séville depuis le début du mercato. Mais l’AS Monaco ne commencera à discuter pour son joueur qu’à partir d’une offre de 50 millions d’euros. Pour rappel, le défenseur est estimé par Transfermarkt, à 30M€. Le colosse d’1m94 pourrait donc rejoindre les Mbappé, Bernardo Silva, Anthony Martial et plus récemment Tchouaméni au rang des joueurs les mieux vendus de l’histoire du club et de la Ligue 1. Sous réserve que le FC Séville accepte de débourser autant d’argent pour le défenseur.

à lire aussi : Mercato OM : La presse italienne donne les raisons de l’échec Lazovic !

Séville doit se renforcer en défense et pourrait mettre la main à la poche

Le FC Séville est en quête de renfort en défense après le départ de ses deux anciens pensionnaires de Ligue 1, celui de Diego Carlos vers Aston Villa et le plus que probable départ de Jules Koundé au sein d’une bataille entre le FC Barcelone et Chelsea. Séville pourrait de nouveau piocher en Ligue 1 où il s’intéresserait à Duje Caleta-Car et donc à Benoît Badiashile. Fort de leurs récentes, Séville pourrait investir beaucoup d’argent en cette fin de mercato et répondre aux exigences folles des monégasques.