Mercato concurrent OM : Monaco envoie un attaquant chez Bielsa, Slimani veut aussi partir…

Le mercato hivernal 2020 se termine vendredi en France. Alors que l’OM ne devrait pas connaitre de mouvements, sauf surprise, les concurrents bougent. L’AS Monaco a laissé filer Jean-Kévin Augustin et pourrait perdre Islam Slimani…

Prêté par le RB Leipzig, Jean-Kévin Augustin a décidé de quitter Monaco pour rejoindre la seconde division anglaise et plus précisément Leeds. Le club est entrainé par Marcelo Bielsa, qui s’est confié sur cette arrivée sur le média officiel du club.

« C’est un attaquant très mobile. Il est souvent impliqué dans les combinaisons et il est très présent dans la surface. Il a une bonne expérience et il répond aux besoins de notre équipe. C’est un jeune joueur. Quand il jouait en équipe réserve (du PSG, ndlr), il faisait partie des jeunes joueurs les plus connus au monde. (…) Nous devions remplacer Jack Clarke et Eddie Nketiah et nous avons réglé tout ça. Tout le monde peut mesurer les efforts consentis par la direction de Leeds pour combler les besoins de l’équipe ». Marcelo Bielsa – source : site officiel de Leeds

Augustin officiellement à Leeds

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig — Leeds United (@LUFC) January 27, 2020

Slimani veut partir…

Autre cas, celui d’Islam Slimani. L’attaquant algérien auteur d’un début de saison tonitruant (7 buts et 8 passes décisives), n’entre pas vraiment dans les plans et le système de jeu de Roberto Moreno. Le joueur qui appartient à Leicester aimerait repartir en Angleterre, d’autant qu’il est courtisé par des grands clubs anglais dont Manchester United et Tottenham.