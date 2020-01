Mercato – Joël Cantona : « Slimani, j’en avais parlé aux recruteurs de l’OM »

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce lundi 13 janvier 2020. En compagnie de Joël Cantona, notre équipe se demande qui pourrait venir renforcer l’attaque olympienne si Valère Germain était transféré…

Pour Joël Cantona, l’OM devrait tenter de faire revenir Islam Slimani (Monaco). Son frère Eric lui avait parlé de l’attaquant algérien il y a déjà 4 ans…

Slimani, C’est mon frère Eric qui m’en a parlé en premier — Joël cantona

« ça serait bien d’avoir Slimani à l’OM, j’en rêve depuis 4 ans. C’est mon frère Eric qui m’en a parlé en premier. En étant du côté de Lisbonne et il est supporter du Sporting, il a fait un malheur là-bas. Eric me disait qu’il était fort. Je m’y suis intéressé de près, Slimani a eu un mauvais passage en Angleterre, j’en avais parlé à ce moment là aux recruteurs de l’OM. J’avais dit à Jean-Philippe Durand, il faut s’intéresser à Slimani. C’était en 2016 je crois… » Joël Cantona – source : FCMarseille

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Joel Cantona, Jean Charles de Bono, Mourad Aerts et Benjamin Courmes. Au programme, la petite victoire de l’OM face à Rennes, la concurrence en Ligue 1 et les dernière rumeurs et infos mercato…



