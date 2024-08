Mercato concurrents OM : Nice a trouvé le remplaçant de Todibo !

Avec le départ de Jean-Clair Todibo à West Ham, les Niçois se sont activés pour trouver son remplaçant. C’est Moïse Bombito, défenseur canadien qui devrait signer un contrat de 4 ans sur la Côte d’Azur.

Le mercato de l’OGC Nice continue de bouger en défense, surtout après le départ de Todibo en prêt payant avec option d’achat de 40M d’euros. Les Niçois se sont dépêchés de dénicher son remplaçant avant le début du championnat, et l’ont trouvé en la personne de Moïse Bombito. Le défenseur québécois va signer un contrat de 4 ans pour venir épauler Dante dans la charnière. Un transfert à 7M d’euros + bonus pour le club canadien.

🚨🔴⚫️ EXCL: Moïse Bombito to OGC Nice from Colorado Rapids, here we go!

Deal in place after exclusive story on interest to replace Todibo.

€7m fee plus add-ons to Colorado Rapids for the CB.

Bombito will sign for Nice until 2028, four year contract — travelling this week. pic.twitter.com/tJ7w7X5Sqm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024