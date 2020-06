Mercato concurrent OM: Nice accélère, Rennes verrouille et Lyon vise un sud-américain

Mercato concurrent : Deux Signatures imminentes pour l’OGC Nice (dont une cible de l’OM) !

Ce dimanche soir sur Europe 1, Julien Fournier, directeur du football de l’OGC Nice s’est exprimé sur le mercato estival des Aiglons. Deux joueurs devraient signer leurs contrats très prochainement.

L’OGC Nice n’a pas tardé pour étoffer son effectif ! En effet, ce dimanche, Julien Fournier, directeur du football de l’OGC Nice a détaillé les dossiers Morgan Schneiderlin et Hassan Kamara. Les deux joueurs devraient très bientôt signer leur contrat avec le club azuréen.

Kamara passer sa visite médicale ce lundi

L’ancien joueur de Manchester United a déjà passé sa visite médicale et devrait rendre officiel son transfert dès ce lundi. Pour le latéral gauche du Stade de Reims, le club devrait débourser 4 millions d’euros afin de s’attacher ses services. Il passera sa visite médicale ce lundi.

« Morgan Schneiderlin devrait s’engager dès lundi, il a passé la visite médicale, il manque la signature d’Everton. Hassan Kamara la passera demain. Il devrait être très bientôt un joueur de l’OGC Nice. »

Julien Fournier – Source : Europe 1

🔵⚽️Julien Fournier, directeur du football OGC Nice dans @Europe1 Sport : «Morgan Schneiderlin devrait s’engager dès lundi, il a passé la visite médicale, il manque la signature d’Everton. Hassan Kamara la passera demain. Il devrait être très bientôt un joueur de @ogcnice» 📻 — Jean-François Pérès (@jfperes) June 21, 2020

Mercato concurrent OM : Rennes ferme la porte à un départ de sa pépite !

Ce lundi, le Stade Rennais a organisé une conférence de presse pour le retour à l’entraînement. L’occasion pour le président exécutif de revenir sur différents dossiers mercato…

Après avoir évoqué le cas de M’Baye Niang à l’Olympique de Marseille, Nicolas Holveck, président exécutif du Stade Rennais s’est exprimé sur l’avenir d’Edouardo Camavinga.

On a fixé qu’il reste avec nous cette saison — HOLVECK

Le milieu de terrain, qui serait pisté par le Real Madrid, ne partira pas cet été… Malgré les rumeurs qui évoquent des sommes avoisinant les 50 millions d’euros.

« On arrive après une crise incroyable. Quand vous écoutez les grands clubs, je ne suis pas certain que cet été, il y ait de grands mouvements. Le prix fixé pour Eduardo Camavinga ? On a fixé qu’il reste avec nous cette saison parce que nous sommes ambitieux. C’est un garçon réfléchi, mature, il sait où est son intérêt sportif. Il me rappelle un joueur de Monaco (Mbappé, ndlr.) Il a une proximité incroyable avec Julien et son staff. On n’a reçu aucune offre »

Nicolas Holveck – Source : Conférence de presse

Mercato concurrent OM : Un attaquant sud-américain visé par Lyon pour remplacer Dembélé ?

Alors que l’OM n’a toujours pas recruter son directeur sportif, que font ses concurrents ? Lyon s’intéresserait à un jeune attaquant de Watford : Luis Suarez. Le joueur pourrait pallier le départ de Moussa Dembélé…

Sauf victoire en Coupe de France ou plus improbable en Ligue des Champions, Lyon sera privé de Coupe d’Europe la saison prochaine. Jean-Michel Aulas pourrait laisser filer un ses meilleurs joueurs cet été. Aouar, Depay ou encore Dembélé pourraient disposer d’un bon de sortie en cas de belle offre…

Luis Suarez (pas celui du Barça) c’est 12 m€ ?

Moussa Dembélé pourrait changer d’air cet été, plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés. Selon le tabloïd britannique The Sun, Lyon aurait coché le nom de l’attaquant Luis Suarez. Le joueur de 22 ans est sous contrat avec Watford, il est prêté cette saison au Real Saragosse en deuxième division espagnole. Ce dernier a marqué 17 buts en 32 matchs de championnat cette saison. Le joueur devrait revenir à Watford à l’issue de la saison, le club pourrait en profiter le transférer. Selon le média anglais, le montant du transfert attendu serait fixé à 12M€. Une opportunité que le club de Jean-Michel Aulas pourrait tenter…