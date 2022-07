Mercato Concurrent OM : Nice s’attaque à une pépite de l’Ajax !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Nice serait intéressé par le jeune milieu de l’Ajax Amsterdam, Mohammed Kudus (21ans), selon l’Equipe, Nice devrait déboursé 12 millions d’euros pour espérer s’attacher les services du Ghanéen.

Nice n’a pour le moment recruté que Bulka, qui était déjà prêté chez les aiglons la saison passée, et aimerait bien lancer son mercato. Le nom de Mohammed Kudus, est associé à l’OGC Nice selon les informations publiées par l’Equipe. Le club azuréen verrait d’un bon œil le recrutement du polyvalent milieu axial de l’Ajax. L’international ghanéen (13 sélections, 4 buts) est valorisé par son club à 12M€ pour le laisser partir. Lucien Favre, fraîchement de retour dans le sud de la France, souhaite rapidement se renforcer pour surfer sur la lancée de l’OGC Nice ces dernières saisons.

Nice veut Mohammed Kudus

Sur les deux dernières saisons, il n’aura joué que 42 rencontres (pour 5buts), à cause de plusieurs blessures et pépins physiques. La pépite continue malgré tout de séduire en Europe, en France Rennes et Strasbourg étaient d’ailleurs aussi intéressés par le milieu de terrain avant qu’il ne signe aux Pays-Bas en 2020. L’Ajax avait déboursé 9M€ pour le faire venir et son contrat court encore jusqu’en 2025. Malgré ses blessures, rien ne dit que le club ajacide ne le laisse partir si facilement, affaire à suivre.