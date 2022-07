Mercato OM : Mertens, c’est chaud ou c’est complétement bidon ?

Avec Mertens, les supporters marseillais ne savent plus où donner de la tête, chaque jour le joueur est annoncé plus proche que jamais de l’OM, mais chaque jour l’on apprend que le joueur souhaite rester à Naples et que l’OM dément tout contact avec l’attaquant belge. Difficile de démêler le vrai du faux.

Aujourd’hui, le quotidien napolitain Il Mattino révèle que Dries Mertens serait très proche de l’OM notamment après les dernières discussions entre ses agents et le club. Il y a quelques jours, les agents de l’international belge (103 sélections, 21 buts) étaient à Marseille, mais d’après l’Equipe, l’OM aurait démenti tout lien entre le club et le joueur. Ce matin c’était TuttoMercatoWeb qui insistait et envoyait Mertens à l’OM.

La direction de l’OM n’est pas intéressée par Mertens ?

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Clap de fin pour le dossier Diop !

Si on en croit les différents médias italiens, un accord serait proche d’être trouvé entre Mertens et l’Olympique de Marseille. L’international belge pourrait donc retrouver Milik sur le front de l’attaque et apporter toute son expérience en Ligue des Champions. Mais si l’on en croît les informations de La Provence aujourd’hui, l’OM ne serait pas intéressé par Mertens, dont l’entourage se servirait de l’OM pour faire monter les enchères avec le Napoli, où le joueur voudrait rester. Des rumeurs qui polluent l’actualité du club olympien et qui procurent de faux espoirs chez les supporters marseillais !

🚨 Dries Mertens serait très proche de l’OM après un dernier contact entre le club et son agent ! Le transfert est en passe d’être conclu 🤝⌛️ (Il Mattino) pic.twitter.com/iaIVJrm25W — BeFoot (@_BeFoot) July 8, 2022

Walid Acherchour lors de l’émission « After Foot » reconnaît le talent du joueur mais ne comprend pas l’idée derrière ce recrutement sur le long terme, à un poste où Dimitri Payet est toujours performant.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : C’est officiel pour Radonjic !

« Mertens, l’âge est quand même important » – Acherchour

« Le mec c’est le meilleur buteur de l’histoire du napoli, donc bien entendu que des buts il peut les empiler et il sait les empiler. Moi le gros problème c’est par rapport à ce que l’Olympique de Marseille a en boutique, dans son profil qu’aujourd’hui Mertens joue soit dans un rôle de faux numéro 9, soit rôle de deuxième attaquant en numéro 10 dans un 4-2-3-1, c’est comme ça qu’il a joué derrière Osimhen cette saison. Et je suis désolé mais à partir du moment où t’as déjà un joueur comme Payet qui joue dans ce poste là, qui a été l’année dernière très bon. Mertens, l’âge est quand même important, tu vas lui donner combien d’année de contrat, 2ans, 1 an ? J’ai aucun problème sur le joueur, il peut t’apporter l’année prochaine une expérience en Ligue des Champions, etc. Aucun problème, en plus j’aime beaucoup le joueur mais en mars prochain il a 36 ans, moi j’en ai marre de l’Olympique de Marseille, des joueurs qui viennent à chaque fois avec des contrats courts, l’entraîneur l’année d’après il va devoir se séparer de Mertens et aller rechercher un autre mec. » Walid Acherchour Source : RMC SPORT (07/07/2022)