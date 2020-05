Mercato concurrent OM : Osimhen refuse un premier club ?

Le nigérian a réalisé une superbe saison avec Lille. De quoi attirer l’oeil des grands clubs, comme le révèle Manu Lonjon, journaliste spécialiste mercato…

Victor Osimhen a marqué 18 buts en 38 matchs cette saison, une belle performance pour une première année en Ligue 1. Après avoir vendu Nicolas Pepe à Arsenal contre 80 millions d’euros, le club lillois pourrait réaliser une nouvelle belle vente avec l’attaquant nigérian. Selon le journaliste Manu Lonjon, l’ancien attaquant de Charleroi a refusé Naples.

Son président Gerard Lopez s’était exprimé sur le merci estival :

Nous n’allions jamais vendre plus de 3 joueurs cet été– Lopez

« J’ai parlé à un certain nombre de très grands clubs qui, comme les grandes entreprises ou les grandes institutions, prennent des situations comme celle-ci comme une opportunité potentielle de se renforcer à l’avenir . Nous n’allions jamais vendre plus de trois ou quatre joueurs cet été, et je pense que cela va rester vrai. Quelqu’un m’a demandé si je voyais une baisse de la valeur mais ce n’est pas venu dans les discussions que j’ai eues » Gérard Lopez– Soucrce: Foot Mercato