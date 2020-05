OM : « Il faudrait virer Eyraud pour tenter relancer le projet ou redonner un élan »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi consacrée à la crise financière que traverse aujourd’hui l’Olympique de Marseille. Invité dans l’émission Thierry Mode, supporter du club marseillais, pense qu’un départ de Jacques Henri Eyraud est nécessaire :

Au niveau sportif il n’y a plus grand choses à espérer

» On est dans le flou le plus total pour la saison à venir. A la rigueur ce qui pourrait redonner un élan pour repartir du bon pied ce serait que McCourt prenne la décision de virer Eyraud pour nommer un autre président pour essaie de relancer son projet. Il n’y a que ça, car si l’on garde le même duo McCourt – Eyraud je ne sais pas où l’on va aller. Le départ de JHE pourrait permettre de remotiver les troupes. Au niveau sportif il n’y a plus grand choses à espérer. » Thierry Mode (Supporters Ultras) – source : Débat Foot Marseille

