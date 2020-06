Mercato concurrent OM : Oublié par Garcia, cet international U20 veut quitter Lyon ?

Si l’OM attend son nouveau directeur sportif avant le début du mercato, l’un de ses principaux concurrents, Lyon s’active en coulisse et pourrait perdre un de ses espoirs…

Même s’il a donné du temps de jeu à Maxence Caqueret et Rayan Cherki, Rudi Garcia n’est pas connu pour faire confiance aux jeunes. Melvin Bard aurait décidé, selon l’Equipe de quitter son club formateur cet été. L’international U20, pur produit lyonnais, dispose d’un contrat jusqu’en 2021. Le latéral gauche avait été ignoré par le coach français malgré une pénurie importante à son poste, Garcia avait préféré installer l’ailier Cornet.

Bard, pur produit lyonnais, vers la sortie…

Retenu l’hiver dernier alors que Reims le convoitait, Rudi Garcia ne lui a pas donné de temps de jeu. Melvin Bard serait toujours visé par le club champenois tout comme Brest, Lorient et Nice ou encore l’Eintracht Francfort qui l’a supervisé à plusieurs reprises…

L’OM doit régler plusieurs dossiers au poste de latéral gauche…

L’OM va devoir aussi faire des choix pour ce poste de latéral gauche. Jordan Amavi ne dispose plus que d’un an de contrat et n’a pas reçu de prolongation pour l’instant. Idem pour sa potentielle doublure, Christopher Rocchia, prêté à Sochaux la saison dernière. Enfin, le jeune Niels Nkounkou ne devrait pas, sauf surprise, signer pro avec l’OM…