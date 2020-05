Mercato OM: L’avenir de Jordan Amavi bientôt scellé ?

Après une saison et demie dans le dur, Jordan Amavi a réalisé une très bonne saison. Le latéral gauche marseillais serait très clair concernant son avenir…

L’ancien défenseur de nice fait partie des joueurs marseillais qui arrivent en fin de contrat en 2021, tout comme Florian Thauvin. Alors que ce dernier a été performant cette année, il souhaite prolonger son aventure à Marseille et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Selon Foot Mercato, les agents du joueurs devraient très rapidement rencontrer Andoni Zubizarreta afin de négocier un nouveau contrat. Son entraineur André Villas Boas a montré toute sa confiance au français en le relançant cette saison. Le coach marseillais s’est exprimé sur les joueurs qui arrivent en fin de contrat en 2021…

Il faudra retenir les joueurs qu’on a à disposition– AVB

« On n’a pas un gros effectif. On doit penser aux joueurs qui sont en fin de contrat en 2020-2021 et à ceux qu’on pourrait prolonger, pour voir quel mercato on peut faire. La continuité dans notre groupe est aussi importante. Si on n’a pas un gros effectif, il faudra retenir les joueurs qu’on a à disposition. Mais sur cette question économique, seul Jacques-Henri est habilité à donner des réponses. Il faut aussi attendre de voir ce qu’il va se passer avec le marché des transferts. » André Villas-Boas— Source: RMC Sport