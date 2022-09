Mercato concurrent OM : Pourquoi Rennes a raté un champion du monde…

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’entraîneur de Rennes Bruno Genesio a expliqué pourquoi le défenseur du FC Barcelone Samuel Umtiti, proche du club breton lors du dernier mercato estival, n’a finalement pas signé.

L’ancien coach de Lyon et actuel entraîneur de Rennes Bruno Génésio voulait rapatrier un champion du monde dans son effectif. Un joueur qu’il a bien connu à Lyon : Samuel Umtiti. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi soir, il dévoile pourquoi l’international français n’a pas rejoint le club breton cet été.

Je comprends qu’il y ait eu des interrogations chez certaines personnes — Génésio

« Parfois dans le football on peut avoir des divergences, des avis différents, des évaluations différentes. Le plus important c’est d’en discuter honnêtement et ensuite la décision prise doit être assumée par tout le monde y compris par ceux qui n’étaient pas forcément d’accord, et c’est mon cas. Est-ce qu’il y avait des doutes sur son physique ? C’est un peu ça oui. Moi j’étais persuadé de pouvoir le ramener à son meilleur niveau parce que c’est un garçon que je connais très bien, parce que j’avais beaucoup échangé avec lui et parce que c’est quelqu’un de tellement travailleur qu’il n’y avait pas de raison qu’il ne retrouve pas un bon niveau. Maintenant je comprends qu’il y ait eu des interrogations chez certaines personnes. Mais à partir du moment où l’en discute librement, il n’y a aucun problème. C’est comme ça qu’on avance et qu’on doit fonctionner. » Bruno Génésio – Rothen S’enflamme (27/09/2022)

