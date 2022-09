Nouveau rebondissement pour Bamba Dieng ? Compliqué pour Amavi, et plusieurs abonnements suspendus … Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Nouveau rebondissement dans le dossier Bamba Dieng, ça se complique pour Amavi, l’OM suspend plusieurs abonnements de supporters.

OM Mercato: Énième coup de théâtre, départ de Dieng comme joker ?

Annoncé proche de Nice dans les dernières heures du mercato, Bamba Dieng est finalement resté à Marseille. Le Sénégalais a échoué à la visite médicale…

Placé sur la liste des indésirables par son club, les dernières heures du mercato ont été complètement folles pour Bamba Dieng. Malgré l’échec de son transfert vers Nice pour raisons médicales, les Niçois aimeraient rapatrier l’attaquant en tant que joker dès maintenant, selon le Quotidien du Sport.

Si l’international Sénégalais devait rejoindre l’OGC Nice, il était dans un premier temps proche de signer à Leeds. Le président du club Anglais avait même confirmé son arrivée sur Twitter avant que les Aiglons ne viennent gâcher la fête. Le transfert de Dieng à Nice a finalement échoué en raison d’une anomalie détectée lors de la visite médicale du joueur. Victor Orta, le directeur du football de Leeds est revenu pour The Telegraph sur le transfert avorté de l’international Sénégalais. Il explique qu’un accord n’a pas pu être trouvé avec le buteur de l’OM.

À LIRE AUSSI : OM – Vélodrome : Le Maire de Marseille s’explique !

« Nous avons essayé avec Cody Gakpo. Je respecte sa décision de ne pas venir à Leeds. Et je me mets aussi à la place du PSV et je comprends qu’ils n’aient pas pu trouver un remplaçant à la dernière minute. Nous n’avons pas non plus réussi à trouver un accord pour Bamba Dieng. Finalement, nous avons opté pour Wilfried Gnoto, qui, je pense, va surprendre. » Victor Orta – Source : The Telegraph (23/09/2022)

Victor Orta makes Wilfried Gnonto claim and talks Leeds United’s failed Gakpo and Dieng pursuits #lufc https://t.co/8qkkSRDyfc — Leeds United Live (@liveleedsunited) September 22, 2022

C’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est — Cissé

«Bamba, s’il est à Marseille, c’est parce qu’il a les qualités, mais il faut qu’il comprenne qu’on ne lui fera aucun cadeau et c’est à lui de se prendre en main, c’est à lui d’avancer et de croire en lui et de travailler… On l’a fait venir avec nous pour lui montrer qu’on avait confiance en lui. Mais, en réalité, c’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est. Le temps va vite et, dans un mois quasiment, on a une compétition très importante. (…) Maintenant, il y a une réalité du mois de septembre, qui sera peut-être différente du mois de novembre. Je suis sûr et certain qu’au mois de novembre, ça ne sera peut-être pas la même liste parce que les choses vont s’améliorer (…) «Maintenant, comme je l’ai dit, il n’y aura pas de passe-droit quand il faudra faire des choix pour aller à la Coupe du monde. Nous, ce que nous cherchons, c’est avoir un groupe compétitif avec des joueurs qui jouent dans des championnats qui sont compétitifs» Aliou Cissé – Source : Conférence de presse – afrik-foot.com

Ex OM: Amavi, rien ne va plus ?

Désormais en prêt à Getafe, Jordan Amavi pensait pouvoir se relancer. Pourtant, les choses semblent s’empirer pour l’ancien Niçois…

Alors que son prêt du côté de l’Olympiakos a capoté à cause de la gourmandise de ses agents, Jordan Amavi a finalement trouvé un point de chute en Espagne, à Getafe. Saut que tout ne se passe pas comme prévu… En effet, le Français n’a joué aucun match depuis son arrivée.

Mais que devient Jordan Amavi ? 🤔 Prêté à Getafe, le latéral gauche n’a pas eu encore la joie de fouler les pelouses de Liga.

Son coach préférant même aligner un latéral droit à son poste lors du dernier match, il s’apprête à vivre une saison compliquée en Espagne. #TeamOM pic.twitter.com/YTX1uR3o7y — Infos OM (@InfosOM_) September 25, 2022

Mis à l’écart par Sampaoli, qui ne lui faisait pas confiance, le latéral gauche avait admis ne pas avoir compris les raisons et estimait n’avoir eu aucune explication. Il était parti en prêt à Nice pour la seconde partie de la saison.

« La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach (Sampaoli à la place de Villas-Boas), je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu’en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer. (Sur son départ en hiver) Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe » Jordan Amavi – Source : Nice-Matin (29/05/2022)

L’OM suspend plusieurs abonnements de supporters (pour 2 ans) !

À la suite des incidents survenus lors du match de Ligue des Champions entre l’OM et Francfort, le club a décidé de suspendre l’abonnement de 17 supporters impliqués.

Avec le Stade Vélodrome à huis clos contre le Sporting et la fermeture du virage nord contre Tottenham, l’OM a payé très cher les incidents survenus lors du match de Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort. Le club olympien déplore les agissements de certains supporters et regrette que la fête ait été une nouvelle fois gâchée. Selon les informations d’RTL, les dirigeants du club ont décidé de suspendre 17 abonnements marseillais parmi ceux impliqués dans les incidents. Plusieurs supporters marseillais ont pris part au caillassage du bus adverse. Un autre supporter a été interpellé lors de la rencontre contre Rennes pour jets de projectiles contre Francfort après avoir été reconnu par les caméras de vidéo surveillance.

À LIRE AUSSI : Concurrents OM : Remplacé par Mandanda, ce gardien pousse un coup de gueule

📻⚽️🎇Le point sur l’enquête au lendemain du huis clos total infligé à l’Olympique de Marseille par l’UEFA après les débordements face à Francfort : 17 supporters de l’OM ont vu leur abonnement suspendu pour 2 ans par le club (fumi et caillassage bus adverse) 🔽🔽🔽 pic.twitter.com/lVKyqBBulp — Hugo Amelin (@HugoAmelinovic) September 24, 2022

De son côté le club Allemand a été condamné à verser une amende de 30 000 euros pour le comportement de certains de ces supporters et devra rembourser l’OM pour les dégâts subis par le Stade Vélodrome. Hugo Amelin précise que les auteurs de saluts nazi en tribunes n’ont toujours pas été identifiés. Le supporter allemand blessé au cou et au cervicale par un jet de feu d’artifice a quant à lui été rapatrié en Allemagne.

Touché au cou par un tir de fusée et victime d’une fracture d’une vertèbre cervicale, cet inconditionnel de l’Eintracht, venu à Marseille avec sa compagne, vient tout juste d’être rapatrié #OMFrancfort https://t.co/O0Owvb9b6U — La Provence OM (@OMLaProvence) September 24, 2022

« Ça n’a pas sa place dans ce monde ! »

« C’est dommage que cela se soit passé ainsi, a regretté Trapp. L’ambiance dans le stade était en fait bonne pour nous, les joueurs. Ce qui ne va pas en revanche, ce sont les fusées qui volent. Pour les maîtriser, il faut des gens qui doivent s’en occuper » Kevin Trapp – 13/09/2022

« Si vous commencez à lancer des pétards sur votre voisin, vous irez en prison assez rapidement. Ça n’a pas sa place dans ce monde. Quelques-uns utilisent le stade pour provoquer des débordements » Source : Oliver Glasner – 13/09/2022