Mercato concurrent OM : Première recrue à Nice? Lyon ne retient pas un joueur clé…

Le mercato de l’OM est au point mort, le club doit vendre. Que font les concurrents du club olympien ? Chaque soir FCMarseille vous propose les dernières infos et rumeurs mercato concernant Lyon, Lille, Nice, l’ASSE ou encore Rennes…

Mercato conccurent OM : Lyon ne fait rien pour retenir un joueur clé ?

Si l’OM va devoir vendre pour un montant estimé à 60M€, Lyon devrait aussi vendre un ou deux éléments importants cet été. Le président Aulas ne ferait rien pour retenir Houssem Aouar…

Alors que la crise liée au Covid-19 aurait pu remettre en cause son départ, Lyon ne serait pas contre le départ de son milieu relayeur, Houssem Aouar. Selon l’Equipe, l’OL aurait pu essayer de le convaincre mais cela ne semble vraiment pas la tendance. Le média sportif précise qu’aucune démarche concrète n’a d’ailleurs été entamée en ce sens. Les deux clubs favoris pour le recruter son City et la Juve. Si les Citizens avaient la faveur du joueur, l’interdiction de disputer de Coupes d’Europe pour deux saisons par le Fair Play Financier (même le club a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport) aurait refroidi le joueur…

Jacques-Henri Eyraud ne veut pas solder ses joueurs…

Du côté de l’OM, Jacques-Henri Eyraud s’est ouvert au trading mais ne veut pas faire de soldes à l’OM. Il l’avait expliqué sur RMC.

« Tout le monde n’est pas à vendre. Ce n’est pas le temps des soldes à l’OM. C’est vrai, il va falloir avoir des résultats en matière de trading, de cession et c’est normal, a expliqué le président marseillais. On va tout faire pour mettre en place une structure et une organisation qui permettra d’y arriver. » JHE – source : RMC

Mercato concurrent OM : Nice proche de s’offrir un jeune brésilien comme première recrue ?

Si l’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier, ce n’est pas le cas de la concurrence du côté de l’OGC Nice depuis le rachat du club par l’homme d’affaire anglais Jim Ratcliffe. Le club niçois devrait même investir massivement sur le prochain mercato et serait déjà sur le point de signer une première recrue.

L’OGC Nice pourrait prochainement devenir un concurrent sérieux de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Le club niçois va de nouveau investir massivement lors de ce mercato estival. Une enveloppe de 80 millions d’euros est en effet prévue pour ce marché des transferts du côté des aiglons qui seraient d’ailleurs sur le point d’engager un premier renfort.

A lire aussi : Mercato : Lens piste deux anciens joueurs de l’OM ?

Une première recrue à 8 Millions d’euros

Selon les informations du journal l’Equipe, Robson Bambu (22 ans) va en effet passer sa visite médicale à Nice avant de signer son nouveau contrat. Le défenseur central brésilien de l’Athletico Paranaense devrait ainsi être la toute première recrue estival niçoise. Le montant du transfert serait estimé àaux alentour de 8M€.