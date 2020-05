Mercato concurrent OM : Rennes à deux doigts de prendre un énorme chèque?

Cela fait plusieurs semaines que le Real Madrid piste Eduardo Camavinga. Le jeune joueur prometteur du Stade Rennais pourrait céder et vendre l’un de ses meilleurs joueurs. As, média espagnol, nous informe ce dimanche que le milieu de terrain aurait choisi de rejoindre Zidane et les Merengues.

Véritable chef d’orchestre du milieu de terrain rennais, Eduardo Camavinga a réalisé une saison très convaincante. Le tout jeune joueur de 17 ans à peine a animé les rumeurs mercato depuis le mois de décembre.

50 millions d’euros pour Camavinga?

Ce dimanche, AS nous informe que l’Angolais naturalisé français serait enclin à quitter les Bretons cet été. En effet, le Real Madrid qui piste le joueur depuis des mois serait la priorité du joueur. « Il aime le club et il aime Zidane », a même confié un proche du joueur au média espagnol.

Une somme de 80 millions d’euros étaient évoqués ces dernières semaines mais les dernières informations ont quelque peu baissé le prix… 50 millions d’euros pourraient être déboursés par l’actuel dauphin du FC Barcelone en Liga pour récupérer le milieu de terrain très prometteur.