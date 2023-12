Mercato Concurrent OM : Rennes passe à l’action pour une cible à 10M€ !

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes. L’OM devrait en profiter pour se renforcer et palier des départ à la CAN. Rennes compte également sur le marché des transfert pour améliorer son équipe en vue de la seconde partie de saison.

Joueur clé de l’AS Monaco depuis son arrivée en 2019 en provenance d’Alavés, Guillermo Maripán a été freiné par des blessures. Malgré une stabilité accrue cette année, le défenseur chilien de 29 ans (47 sélections) ne semble plus faire partie des plans du club de la principauté qui a initié une refonte défensive depuis l’été dernier et pourrait continuer cet hiver avec l’arrivée possible de Lilian Brassier.

Sachant que l’AS Monaco ne s’oppose pas à un départ de Maripán, le Stade Rennais a exprimé un intérêt concret pour le défenseur expérimenté. Cependant, Maripán n’a actuellement aucune intention de quitter le club monégasque. Le Stade Rennais, cherchant à renforcer sa jeune défense, a entamé des discussions avec Monaco pour clarifier les détails de l’opération.

D’après les informations du site Foot Mercato, l’AS Monaco a fixé à 10 millions d’euros le prix de transfert de son solide défenseur mesurant 1m93 et pesant 80 kg, dont le contrat court jusqu’en juin 2025. Reste à voir si le Stade Rennais sera prêt à s’aligner sur cette somme.

Né le 6 mai 1994, Guillermo Maripán a commencé sa carrière professionnelle au Chili avec Universidad Católica avant de rejoindre Alavés en 2017. Il compte également 47 sélections avec l’équipe nationale du Chili.