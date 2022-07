Mercato Concurrent OM : Rennes va s’offrir une recrue pour 18M€ !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Le Stade Rennais a décidé de payer la clause libératoire de 18M€ pour le défenseur du Fenerbahçe Kim Min-Jae, alors que Naples se rapprochait du Sud-Coréen selon Ouest-France.

Le Stade Rennais, discret lors de ce mercato, continue de renforcer son équipe intelligemment avec le transfert de Kim Min-Jae (25 ans) après avoir recruté Steve Mandanda. Naples commençait à être trop présent dans ce dossier, Rennes a alors décidé de débourser les 18M€ de la clause libératoire du défenseur, aussi pisté par l’OM au début du mercato.

L’international sud-coréen (40 sélections, 3buts) avait émis le souhait de rejoindre Rennes dès le début de l’intérêt du club, où il retrouvera Bruno Génésio qui l’a entraîné lors de son passage en Chine dans le club de BJ Guoan. Après le départ d’Aguerd à West Ham et après avoir recalé Samuel Umtiti, le club breton a trouvé une recrue de choix avec Kim Min-Jae, auteur d’une très belle saison avec Fenerbahçe.

Rennes are closing on Kim Min Jae as new signing. Napoli want him but Kim has now reached an agreement with Rennes on personal terms. 🚨🇰🇷 #transfers

Negotiations now ongoing between clubs with Fenerbahçe for €19.5m. pic.twitter.com/ZgCorFc2ic

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2022