Mercato OM : Une nouvelle pépite dans la short-list de Longoria !

Longoria réalise pour le moment un mercato très jeune et ne semble pas avoir terminé. L’israélien Oscar Gloukh (18ans) serait sur les tablettes de l’OM et plairait particulièrement au président marseillais.

Joel van Neck (19 ans) Bartug Elmaz (19 ans) François Régis Muge (18 ans) ont rejoint l’Olympique de Marseille cet été sans oublier Isaak Touré (19ans). Roggerio Nakossi (18ans) devrait les rejoindre dans les prochaines heures, et maintenant Oscar Gloukh (18ans) intéresserait très fortement l’OM selon le compte twitter Rd Scouting. Longoria poursuit donc dans la logique de son début de mercato en misant sur des jeunes talents prometteurs qui pourront rapidement intégrer l’équipe première.

Le contrat du joueur du Maccabi Tel-Aviv se termine en 2024 avec sa formation et il serait sur les tablettes des plus grands clubs européen, notamment le Real Madrid, l’Ajax Amsterdam, Tottenham ou encore Feyenoord. La concurrence dans ce dossier sera donc très rude. Depuis ses débuts avec l’équipe première, le milieu offensif israélien a inscirt 3 buts en 10 rencontres.

D’après le responsable des Sports de La Provence, il ne faut pas s’attendre à des recrutements complètement fou à l’OM cet été… Pablo Longoria n’aurait pas beaucoup de moyens afin de renforcer l’effectif du nouvel entraîneur Igor Tudor.

» On va reprendre une vieille formule de Vincent Labrune mais, il n’y a pas d’argent à l’OM. L’argent qui rentre sert à payer les transferts échelonnés sur des années et les prêts avec option d’achat, il faut les payer. Les seuls transferts que pourra faire Pablo Longoria, ce sera de nouveaux prêts avec option d’achat ou de nouveaux montages de ce type là. Il ne faut pas espérer les arrivées de stars comme Griezmann. Ce n’est pas possible niveau salarial. Aujourd’hui, l’OM se dirige vers des joueurs de type Isaak Touré, des joueurs de 19, 20, 21 ans qui arriveront pour une somme entre 1 et 5M€. Et qui seront appelés à être revendus 15M€ dans les prochaines années » Alexandre Jacquin Source : La Provence (13/07/2022)

💣 EXCLUSIVE – OSCAR GLOUKH 💣

🇫🇷 It’s TRUE that #OM are very interested.

🇳🇱 #Ajax and #Feyenoord are serious contenders.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Tottenham is the most concrete out of the English clubs, work permit is being checked.

🇪🇸 #RealMadrid has contacted his entourage.

The best for him? 🔥 pic.twitter.com/wZYldQRTbP

— R.D. Football Scout (@RdScouting) July 14, 2022