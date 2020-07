Mercato concurrent OM : Un cador allemand sur Depay (Lyon) ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Memphis Depay (26 ans) pourrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été. L’attaquant néerlandais en fin de contrat la saison prochaine avec Lyon n’a toujours pas donné de signe à sa direction au sujet d’une prolongation de son bail…

En fin de contrat avec Lyon en juin 2021, Memphis Depay ne devrait rester que si le club rhodanien parvient à obtenir une qualification en coupe d’Europe. Annoncé un temps du côté du Real Madrid, l’attaquant lyonnais plairait en Allemagne et plus particulièrement au Borussia Dortmund.

Depay pour remplacer Jadon Sancho ?

Les dirigeants du Borussia Dortmund veulent se préparer à un possible départ de Jadon Sancho. Et selon les informations du journal Bild, le BVB ciblerait Memphis Depay. Alors qu’on sait que l’entourage du joueur pousse Depay à quitter Lyon afin de pouvoir étaler son talent au monde, il aurait été proposer récemment au Real Madrid de Zinedine Zidane. Selon Don Balon, le coach français apprécie la polyvalence et les qualités techniques de l’attaquant de Lyon. S’ils s’imposent (ce soir) face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, Lyon disputera une coupe d’Europe la saison prochaine (la Ligue Europa). Mais en cas de défaite, ils devront se contenter des compétitions nationales. Ce qui pousserait Depay à plier bagage. Car à un an de l’Euro, le Néerlandais voudra se mettre en valeur. Le BVB sera alors prêt à bondir sur l’affaire…